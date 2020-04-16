"التخفيف مخاطرة".. بريطانيا تمدد إجراءات العزل المكافحة لـ"كورونا"

تستمر 3 أسابيع أخرى على الأقل

ذكر وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم (الخميس)، أن بلاده ستمدد إجراءات العزل العام، التي تفرضها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد لثلاثة أسابيع أخرى على الأقل.

وقال "راب" للصحفيين: "تخفيف أي من الإجراءات المفروضة حاليًا سيكون مخاطرة بإلحاق الضرر بالصحة العامة والاقتصاد"، وفقًا لـ"رويترز".

وأضاف: "وبناء على هذه النصيحة... قررت الحكومة أن الإجراءات الراهنة يجب أن تبقى كما هي للأسابيع الثلاثة القادمة على الأقل".

فيروس كورونا الجديد بريطانيا

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16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441 09:27 PM

تستمر 3 أسابيع أخرى على الأقل

"التخفيف مخاطرة".. بريطانيا تمدد إجراءات العزل المكافحة لـ"كورونا"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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ذكر وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم (الخميس)، أن بلاده ستمدد إجراءات العزل العام، التي تفرضها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد لثلاثة أسابيع أخرى على الأقل.

وقال "راب" للصحفيين: "تخفيف أي من الإجراءات المفروضة حاليًا سيكون مخاطرة بإلحاق الضرر بالصحة العامة والاقتصاد"، وفقًا لـ"رويترز".

وأضاف: "وبناء على هذه النصيحة... قررت الحكومة أن الإجراءات الراهنة يجب أن تبقى كما هي للأسابيع الثلاثة القادمة على الأقل".

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فيروس كورونا الجديد بريطانيا

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