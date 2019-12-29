مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع المساعدات الإيوائية على اللاجئين السوريين

في محافظة المفرق الأردنية

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية والجهات ذات العلاقة في الأردن، توزيع المساعدات الإيوائية المتمثلة في: أطقم الأواني المنزلية، وملحقات المائدة، على اللاجئين السوريين في محافظة المفرق. استفاد منها 813 أسرة بواقع 4.832 فردًا.



ويقدم مركز الملك سلمان للإغاثة المساعدات الإنسانية التي يحتاجها اللاجئون السوريون من خلال عمل دراسات ميدانية لتوفير المتطلبات التي تحتاجها الأسر، التي تلبّي متطلباتهم اليومية لينعموا بحياة كريمة.



وعبر المستفيدون عن شكرهم العميق على جودة الخدمات الإغاثية التي تقدَّم لهم على مدى العام، داعين الله أن يحفظ المملكة العربية السعودية وحكومتها الرشيدة وشعبها من كل سوء ومكروه.