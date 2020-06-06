الأكبر خلال 2020.. الدولار يواصل قفزاته أمام الجنيه المصري

"مدبولي": نحافظ على الاقتصاد بالتوازي مع مواجهة فيروس كورونا

حقق الدولار الأمريكي أكبر زيادة أمام الجنيه المصري، اليوم السبت، تزامناً مع الإجازة الأسبوعية، للبنوك والمصارف المصرية.

وبحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، فقد سجل سعر صرف الدولار اليوم، 16.14 جنيه للشراء و16.24 جنيه للبيع.

ووفق "سبوتنيك"، فقد سجل سعر صرف الدولار في كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، 16.13 جنيه للشراء و16.23 جنيه للبيع، وسجل سعر الصرف في بنك البركة 16.03 جنيه للشراء و16.13 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأجنبية في كل من بنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي CIB والبنك العربي الإفريقي ومصرف أبوظبي الإسلامي والمصرف المتحد، والبنك الكويتي الدولي، وHSBC، وبنك البركة وبنك التعمير والإسكان، وبنك القاهرة 16.15 جنيه للشراء و16.25 جنيه البيع.

وكان سعر الدولار قد سجّل قفزة خلال الأسبوع الماضي أمام الجنيه، وتعد هذه الزيادة أكبر وتيرة ارتفاع أسبوعي في سعر الدولار منذ بداية العام الجاري.

وأعلنت وزارة المالية المصرية، أمس الجمعة، أن مصر توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء للحصول على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار.

وفي وقت سابق، أكّد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي؛ أن "الحكومة المصرية تعمل على الحفاظ على الاقتصاد المصري، بالتوازي مع إجراءات مواجهة فيروس كورونا".