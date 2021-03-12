"الحصيني": العاصفة الترابية ستطول عديداً من المناطق

نصح بعدم السفر بين الطرق فيها حتى تهدأ التقلبات الجوية

توقّع الباحث في الطقس، عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني؛ أن تتوسّع العاصفة الترابية التي تشكلت صباح اليوم الجمعة، على الشمالية والجوف؛ لتشمل أجزاءً من جنوب تبوك وشرقها، وحائل، وشرق المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة، ثم القصيم، ثم الرياض، فالشرقية.

وقال "الحصيني": لا أنصح بالسفر بين طرق تلك المناطق حتى تهدأ العاصفة.. استعملوا الأبواب الجنوبية في المنازل.