للمرة التاسعة في تاريخه.. باريس يتوّج بلقب السوبر الفرنسي

غاب "نيمار" فحضر "دي ماريا" بهدف عالمي

توج فريق باريس سان جيرمان "الفرنسي" بلقب السوبر الفرنسي للمرة التاسعة في تاريخه، بعد أن كسب نظيره أرين؛ في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب "شينزن"،
أحرز هدفي باريس "مبابي"، والأرجنتيني "دي ماريا"، فيما أحرز هدف أرين اللاعب "ادرين هونو".

يذكر أن البرازيلي "نيمار" كان خارج قائمة باريس في هذا اللقاء.

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03 أغسطس 2019 - 2 ذو الحجة 1440 05:11 PM

غاب "نيمار" فحضر "دي ماريا" بهدف عالمي

للمرة التاسعة في تاريخه.. باريس يتوّج بلقب السوبر الفرنسي

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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توج فريق باريس سان جيرمان "الفرنسي" بلقب السوبر الفرنسي للمرة التاسعة في تاريخه، بعد أن كسب نظيره أرين؛ في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب "شينزن"،
أحرز هدفي باريس "مبابي"، والأرجنتيني "دي ماريا"، فيما أحرز هدف أرين اللاعب "ادرين هونو".

يذكر أن البرازيلي "نيمار" كان خارج قائمة باريس في هذا اللقاء.

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