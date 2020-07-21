قرب الـ 50 وتبدأ اليوم.. الحصيني: موجة حر خامسة تؤثر في المملكة

قال: بعد أن عاشت معظم المناطق درجة حرارة حول المعدل اليومين الماضيين

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، موجة حر "خامسة" تؤثر في المملكة اعتباراً من اليوم الثلاثاء.

وقال عبر حسابه في تويتر: بعد أن عاشت معظم المناطق درجة حرارة حول المعدل اليومين الماضيين.. من اليوم الثلاثاء 1441/11/30هـ، موجة حر "خامسة" متوقعة.

وأضاف: يُتوقع أن تسجل الحرارة أعلى من معدلها السنوي تقترب من "50" على الشرقية والخليج والمدينة والرياض والقصيم من"45" لـ "48"، وحائل والجوف وتبوك والشمالية والمدينة من "42" لـ "47" العظمى.

حالة الطقس الأرصاد

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21 يوليو 2020 - 30 ذو القعدة 1441 08:27 AM

قال: بعد أن عاشت معظم المناطق درجة حرارة حول المعدل اليومين الماضيين

قرب الـ 50 وتبدأ اليوم.. الحصيني: موجة حر خامسة تؤثر في المملكة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، موجة حر "خامسة" تؤثر في المملكة اعتباراً من اليوم الثلاثاء.

وقال عبر حسابه في تويتر: بعد أن عاشت معظم المناطق درجة حرارة حول المعدل اليومين الماضيين.. من اليوم الثلاثاء 1441/11/30هـ، موجة حر "خامسة" متوقعة.

وأضاف: يُتوقع أن تسجل الحرارة أعلى من معدلها السنوي تقترب من "50" على الشرقية والخليج والمدينة والرياض والقصيم من"45" لـ "48"، وحائل والجوف وتبوك والشمالية والمدينة من "42" لـ "47" العظمى.

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حالة الطقس الأرصاد

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