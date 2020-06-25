رياح وعوالق ترابية.. تنبيه من الأرصاد لنجران و6 من محافظاتها

يستمر حتى 8 مساء.. و"المدني" يدعو إلى اتباع الإرشادات والتعليمات

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من رياح سطحية نشطة وعوالق ترابية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (شرورة، وحبونا، ويدمة، وخباش، وثار، وبدر الجنوب)، تستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.