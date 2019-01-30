"النواب البريطانيون" يصوت على تعديل يرفض الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق

نال التعديل غير الملزم للحكومة تأييد 318 نائباً في حين رفضه 310

صوت النواب البريطانيون، مساء الثلاثاء، على تعديل يرفض خروجاً من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، وذلك قبل شهرين من الموعد المقرر لحصول بريكست في 29 مارس، حسب العربية.

وتفصيلاً، نال هذا التعديل غير الملزم لحكومة رئيسة الوزراء المحافظة، تيريزا ماي، تأييد 318 نائباً في حين رفضه 310.