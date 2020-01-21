"الأرصاد": سُحب رعديّة مُمطرة على مناطق الجوف والحدود الشمالية والشرقية

تنشط الرياح السطحية على تبوك والرياض ومكة والمدين

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوّناً للسحب الرعديّة المُمطرة مصحوبةً برياح نشطة على مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية)، فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق (تبوك، الرياض، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة تصل إلى 55 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف يصل إلى 3 أمتار على الجزء الشمالي، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.