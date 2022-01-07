البرازيل تسجل أعلى زيادة يومية لإصابات كورونا منذ سبتمبر

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أمس الخميس، تسجيل 35826 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهي أعلى حصيلة يومية منذ سبتمبر، و128 وفاة.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المسجلة في البرازيل منذ بداية الجائحة إلى 22 مليوناً و386930، في حين ارتفع العدد الإجمالي الرسمي للوفيات إلى 619641، بحسب بيانات الوزارة.

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07 يناير 2022 - 4 جمادى الآخر 1443 01:26 PM

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

البرازيل تسجل أعلى زيادة يومية لإصابات كورونا منذ سبتمبر

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أمس الخميس، تسجيل 35826 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهي أعلى حصيلة يومية منذ سبتمبر، و128 وفاة.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المسجلة في البرازيل منذ بداية الجائحة إلى 22 مليوناً و386930، في حين ارتفع العدد الإجمالي الرسمي للوفيات إلى 619641، بحسب بيانات الوزارة.

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