كفاءة وطنية متميزة.. "السهلي" مديرًا عامًّا للإعلام بإمارة الشرقية

عمل في مجال الصحافة والإعلام على مدى 25 عامًا

صدر قرار بتكليف محمد بن سعد السهلي، مديرًا لإدارة الإعلام بإمارة المنطقة الشرقية، ويعد "السهلي" من الكفاءات الوطنية المتميزة في مجال الصحافة والإعلام على مدى 25 عامًا.

وقال "السهلي": تشرفت -بفضل الله- بثقة الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير الشرقية ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان؛ لخدمة وطني من خلال إدارة إعلام إمارة الشرقية.