جامعة الطائف تدشن بوابة القبول لاستقبال طلبات المتقدمين

دعتهم للاطلاع على الشروط والآليات المتخذة وترتيب التخصصات

بدأت بوابة القبول بجامعة الطائف، اليوم الأربعاء، في استقبال طلبات خريجي الثانوية العامة للالتحاق بمختلف تخصصاتها المتاحة للعام الجامعي المقبل ١٤٤٠/ ١٤٤١هـ، وذلك بعد أن دشنها مدير جامعة الطائف المكلف الدكتور سعد بن سالم الزهراني.

واطمأن مدير جامعة الطائف المكلف على جاهزية بوابة القبول لاستقبال طلبات المتقدمين، بعد اطلاعه على عرض عن البوابة قدمه وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية والتطوير الدكتور عبدالرحمن الأسمري، وعميد القبول والتسجيل الدكتور وصل الله السواط، وعميد تقنية المعلومات الدكتور فواز العسيري.

ورحّب "الزهراني" بالطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعة، متمنياً لهم التوفيق في إتمام إجراءات القبول، وتحقيق رغباتهم في التخصصات المتاحة.

وثمّن التعاون بين عمادتي القبول والتسجيل وتقنية المعلومات، وإدارة العلاقات العامة والإعلام، لإطلاق عملية القبول للعام الجامعي المقبل، حيث يجسد العمل بروح الفريق الواحد بين جميع وكالات وعمادات وكليات الجامعة وإداراتها.

من ناحيته، أكد عميد القبول والتسجيل "السواط"، جاهزية بوابة القبول والتسجيل للتعامل مع الأعداد الكبيرة لطلبات القبول المتوقعة، مشيراً إلى أن البوابة تتيح استقبال طلبات القبول على التخصص مباشرة، وإرفاق المستندات والوثائق المطلوبة إلكترونياً بشكل كامل، دون الحاجة إلى إرسال أي وثائق أو مستندات، أو مراجعة عمادة القبول والتسجيل.

وأوضح أن وسيلة التواصل مع الطلاب المتقدمين ستكون عبر رسائل الجوال أو عن طريق موقع العمادة الإلكتروني من خلال خدمة "استفسار"، وهي خدمة إلكترونية تتيح التواصل المباشر بين الطلاب وموظفي عمادة القبول والتسجيل للإجابة عن استفساراتهم خلال عملية تقديم طلبات القبول.

ونبّه الطلاب المتقدمين إلى ضرورة الاطلاع على شروط القبول وآلياته، وكذلك ترتيب التخصصات حسب رغبة الطالب، إذ لن يتمكن الطالب من تغيير تخصصه بعد القبول.

يذكر أن "سبق" كانت قد نشرت تفاصيل موسعة عن شروط وآلية القبول بالجامعة في وقتٍ لاحق، حيث يستمر استقبال طلبات القبول إلى يوم السبت الموافق ٢٦ شوال الجاري، وستغلق البوابة في تمام الساعة الثانية ظهراً، ثم ستعلن نتائج الترشيح يوم الأربعاء الموافق السابع من ذي القعدة المقبل.