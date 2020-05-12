كوريا الجنوبية 27 إصابة جديدة وحالتا وفاة بكورونا

بلغ إجمالي الإصابات 10 آلاف و936 حالة

سجلت كوريا الجنوبية 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، حسبما أفادت السلطات الصحية اليوم الثلاثاء.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات 10 آلاف و936 حالة، حسبما أفادت المراكز الكورية الجنوبية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء أن البلاد سجلت أيضًا حالتيْ وفاة لأول مرة منذ أربعة أيام، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 258 حالة وفاة.