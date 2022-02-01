"تسلا" تبدأ في بيع ميكروفونات "كاريوكي" الحديثة والمبتكرة

بدأت شركة "تسلا" بيع أحدث منتجاتها الذكية المخصصة لسياراتها الكهربائية والتي تطلق عليها ميكروفونات "كاريوكي" الذكية الحديثة.

وأوضحت "تسلا" أن ميكروفونات "كاريوكي" الذكية التي يطلق عليها أيضًا "تسلا مايك"؛ باتت متاحة في الأسواق الصينية، وبالفعل بيعت كل المنتجات في غضون ساعة واحدة فقط؛ خاصة وأنها أُطلقت بالتزامن مع تحديث برنامج السنة الصينية الجديدة؛ وفقًا لموقع "ذا فيرج" التقني المتخصص.

وطرحت تسلا منظومة "تسلا مايك" أو "كاريوكي" مقابل 188 دولارًا أمريكيًّا، والتي يمكن من خلالها تشغيل مختلف أنواع الألعاب والأنشطة على سيارات تسلا.

وبرغم أن تلك المنظومة تخضع للتدقيق من السلطات الأمريكية، بسبب إمكانية تشويشها على الركاب؛ إلا أنها لا تزال تحظى بشعبية عالمية كبرى.

وطرحت تسلا منظومتها بالتزامن مع إطلاقها بطارياتها الجديدة ذات قدرات الشحن اللاسلكية بسعة 10 آلاف مللي أمبير في الساعة، والتي يمكن استخدامها بدلًا من البطاريات الأقدم والأبطأ في الشحن.