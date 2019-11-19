شاهد.. قرود تهاجم مدرسة وتشارك المعلمات الفطور بمكة

أمانة العاصمة المقدسة بعد تلقيها بلاغات عدة: سنتخذ اللازم

أظهر مقطع فيديو متداول، مجموعة من القرود وهي تهاجم مدرسة بنات شرقي مكة المكرمة، وتلتهم وجبة إفطار المعلمات.

وبحسب متداولي الفيديو؛ فإن القرود هاجمت سطح مدرسة بنات بقرية الزيما شرقي مكة المكرمة، وانقضت على وجبة إفطار المعلمات بذات المدرسة، وسط هلع وخوف بين صفوف المعلمات اللاتي وثقن الحادثة.

وحظي الفيديو المتدوال برواج واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، وسط مطالبات من الأهالي بحماية أبنائهم وبناتهم من ظاهرة انتشار القرود وتسللها للمنازل، والمنشآت التعليمية.



من جانب آخر، تلقت أمانة العاصمة المقدسة بلاغات بهذا الشأن في قرى مجاورة، وأكدت أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة حيال ظاهرة سطو القرود على المنازل ونحوها.