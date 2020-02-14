لليوم الثامن .. الجناح السعودي بالمعرض الدولي للكتاب في الدار البيضاء يواصل فعالياته

"السراء" يحاضر عن "فن الإلقاء" .. و"البوكاري" يتحدث عن تاريخ المخطوطات العربية

تواصلت الليلة الماضية في الجناح السعودي بالمعرض الدولي للكتاب والنشر في مدينة الدار البيضاء بالمغرب، سلسلة الفعاليات الثقافية لليوم الثامن على التوالي.

فقد ألقى مدير إدارة النشاط الثقافي بالإدارة العامة للنشاط الطلابي -وكالة الوزارة للتعليم العام- عبدالعزيز السراء؛ محاضرة في موضوع عناصر فن الإلقاء؛ تطرق من خلالها إلى الإلقاء كونه فناً متخصصاً يقوم على بذل جهود قوية لإقناع الآخرين.

وأشار السراء؛ إلى أن الإلقاء هو باب من أبواب النجاح في الحياة لا غنى عنه لأي إعلامي أو محاضر أو معلم أو دكتور لتبليغ رسالته والنجاح في مهمته.

كما شهدت قاعة الفعاليات الثقافية بالجناح إلقاء محاضرة أخرى لأستاذ الأدب العربي والباحث في الخزانة الملكية في الرباط الدكتور عبدالمجيد البوكاري؛ حول تاريخ بعض المخطوطات العربية النادرة في كل من المملكة العربية السعودية والمغرب وتونس وبعض البلدان الأخرى العربية، مستحضراً للجمهور نماذج من هذه المخطوطات.

من جهته، تحدث المستشار الثقافي للمدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور عبدالإله بن عرفة؛ عن برنامج عواصم الثقافة في العالم الإسلامي، مؤكداً أنه سيتم خلال هذه السنة الاحتفاء بالرياض والقاهرة عاصمتين للثقافة في العالم الإسلامي، وبالعاصمة المالية باماكو؛ عاصمة للثقافة في المنطقة الإفريقية.