في مدينة المستقبل نيوم.. انطلاق منافسات الموسم الثاني لسلسلة سباقات "إكستريم إي" للسيارات الكهربائية

الفرنسي سيابستيان لويب إلى نصف النهائي الأول

انطلقت اليوم السبت في مدينة المستقبل نيوم منافسات الموسم الثاني لسلسلة سباقات "إكستريم إي" للسيارات الكهربائية رباعية الدفع في سباق "ديزرت إكس بري"، الذي تحتضنه السعودية للمرة الثانية على التوالي خلال اليومين 19 و20 فبراير الجاري، بوصفه أحد البرامج المندرجة تحت برنامج جودة الحياة.



وشهد اليوم الأول جولتين من التجارب المؤهلة إلى النهائيات، التي ستقام على ثلاثة مراحل، اثنتان منها في الدور نصف النهائي (نصف نهائي أول ونصف نهائي ثان وسباق حماسي)، ويتأهل من تلك المراحل خمسة فِرق؛ لتلعب جولة الحسم وتحديد المتوَّج بالسباق.



وقد تمكَّن الفرنسي سيابستيان لويب وزميلته الإسبانية كريستينا جوتيريز سائقا فريق "إكس 44" من التأهل إلى نصف النهائي الأول متفوقَيْن بذلك على الثنائي السويدي كريستوفرين ومواطنته أهلين من فريق "روزبرغ إكس رايسينغ" اللذين حلا في المركز الثاني، في حين جاء سائقا فريق "إكسايتي إينرجي رايسينغ" أوليفر بينيت وزميتله تمارا مولينارو في المركز الثالث.



وفي جانب الفِرق المتأهلة إلى نصف النهائي الثاني فقد استطاع سائقا فريق "أندريتي" السويدي تيمي هانسن والبريطانية كاتي مانينغز تحقيق المركز الأول، أما المرتبة الثانية فكانت من نصيب ممثلَيْ فريق "تشيب غاناسي رايسينغ" الأمريكي كايل لودوك ومواطنته سارة برايس، فيما جاء القطري ناصر العطية والألمانية يوتا كلاينشميدت من فريق "آي بي تي كوبر إكس إي" في المركز الثالث.



السباق الحماسي الذي سيقام غدًا سيشهد مشاركة فريق "أكسيونا – ساينز إكس إي" الذي يضم الإسبانيَّين كارلوس ساينز ومواطنته لايا سانز، والسويدي تيمي هانسن والبريطانية كايتي مونينغز من فريق "جينيسيس أندريتي يونايتد"، والنيوزلندية إيما غيلمور والأمريكي تانر فوست من فريق "ماكلارين رايسينغ"، وفريق "فيلوسي رايسينغ" بقيادة الإسبانية كريستين جامباولي زونكا والجنوب إفريقي لانس وولريدج.



وبالعودة إلى سباقات المراحل التأهيلية فقد تعرَّضت الإسبانية كريستين جامباولي زونكا، سائقة فريق "فيلوتشي رايسينغ"، لحادث قوي في المرحلة الأولى من التجارب؛ الأمر الذي استدعى إيقاف السباق لاستخراج السيارة، ونقل السائقة إلى المستشفى لإجراء الفحوص الطبية؛ إذ تسبب هذا الحادث بضرر كبير لسيارة الفريق، فشل معها باستكمال المنافسات، كما خرج الإسباني كارلوس ساينز سائق فريق "أكسيونا ساينز إكس إي تيم" من السباق في الجولة الثانية من التجارب؛ وذلك إثر احتكاكه مع القطري ناصر العطية سائق فريق "كوبرا إكس إي" الذي تلقى عقوبة بسبب هذا الأمر؛ ليُنهي الجولة في المركز الثالث.



وتنطلق غدًا الأحد المنافسات النهائية من جولة "ديزرت إكس بري" التي ستشهد تتويج الفائز بهذه المرحلة من سلسلة سباقات "إكستريم إي" للسيارات الكهربائية رباعية الدفع، التي تقام منافساتها في مدينة المستقبل "نيوم".

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