بزيادة 16% في قيمتها.. "سابك" تعزز تصنيف علامتها التجارية العالمية

وفق تقارير حديثة صادرة عن وكالة الاستشارات المستقلة "براند فاينانس"

أعلنت "سابك" اليوم ارتفاع قيمة علامتها التجارية بنسبة 16% مقارنة بالعام الماضي، حيث تبلغ الآن 4.67 مليارات دولار أمريكي.

وعززت هذه الزيادة، التي أكدتها تقارير حديثة صادرة عن وكالة الاستشارات المستقلة "براند فاينانس"، من مكانة (سابك) التي تحتل المرتبة الثانية على قائمة العلامات التجارية الأكثر قيمةً في صناعة الكيماويات، ومكانتها ضمن 500 علامة تجارية هي الأعلى قيمة في العالم.

وأكد نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي يوسف البنيان أن العلامة التجارية لشركة "سابك" تواصل تحقيق الرؤية المتمثلة في أن تصبح الشركة العالمية الرائدة المفضلة في مجال الكيماويات، حيث طورت "سابك" جميع أعمالها لتتمكّن من تلبية متطلبات العالم المتغير وخرجت من الظروف الاستثنائية -التي شهدها العامان الماضيان- أقوى مما كانت عليه".

وقال البنيان: استراتيجية "سابك" التجارية المرنة وتركيزها على الزبائن وبرامج تعزيز العلامة التجارية؛ تقود الشركة لمواصلة التحسن وتضعها في موضعٍ قوي للنمو في المستقبل.

وأضاف: قيمة العلامة التجارية زادت بأكثر من الضعف منذ عام 2014م، وارتقت "سابك" العام الماضي لتصبح ثاني أعلى العلامات التجارية قيمةً في صناعة الكيماويات.

وكانت "سابك" قد أطلقت عام 2019م حملةً إعلانية عالمية لتعزيز هويتها، بما يتسق مع التوجهات العالمية الكبرى، ومن أبرزها التركيز الكبير في العام 2021م نحو القطاع الصحي، وقد أخذت الحملة مساراً تصاعدياً نجح في التعريف بعلامة (سابك) التجارية بشكل واسع بين الفئات المستهدفة في جميع أنحاء العالم.

يُذكر أن "براند فاينانس" هي وكالة استشارات مستقلة رائدة في مجال تقييم العلامات التجارية على مستوى العالم، تصدر تصنيفاتها السنوية لأكبر العلامات التجارية في العالم التي تخضع لمجموعة من المعايير الصارمة لتقدير قيمة الإيرادات المستقبلية المنسوبة إلى العلامة التجارية وإمكانية ترخيص حقوق الملكية.