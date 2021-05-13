تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنورة

تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية.. تستمر حتى الساعة الـ8 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس، اليوم، بمنطقة المدينة المنورة، تضمّن رياحاً نشطة وسحباً رعدية، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية، على محافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع.

وبيّن المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الـ8 مساءً.