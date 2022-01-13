أسعار النفط تتراجع.. وبرنت عند 84.37 دولارًا للبرميل

ارتفاع مخزونات البنزين بأمريكا 8 ملايين برميل يوميًّا

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس، وسط حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي على النفط على المدى القريب، في ظل الزيادة الحادة في إصابات "كورونا" بفعل تفشي "أوميكرون".

وقال "إدوارد مويا" كبير المحللين لدى شركة تداول العملات الأجنبية "أواندا" OANDA، في مذكرة نقلتها وكالة "رويترز": إن الطلب على البنزين لا يزال في أدنى مستويات ما قبل الجائحة، وفي حالة أصبح ذلك اتجاهًا سائدًا؛ فإن النفط لن يتمكن من مواصلة الارتفاع.

ومع ذلك شدد "مويا" على أن تداعيات السلالة "أوميكرون" من المتوقع أن تكون قصيرة الأمد.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس، ارتفاع مخزونات البنزين 8 ملايين برميل يوميًّا في الأسبوع الماضي، رغم هبوط مخزونات النفط 4.6 ملايين برميل.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مارس بنحو 0.35% أو 0.30 دولار إلى 84.37 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير 0.4% أو 0.33 دولار عند 82.31 دولارًا للبرميل.