النيابة العامة تستدعي شخصًا صوَّر ونشر مقطعًا لامرأة تبيع الخضار

استدعت النيابة العامة شخصًا؛ صوَّر ونشر مقطع فيديو لامرأة تقوم ببيع الخضار؛ للتحقيق معه، وتطبيق الإجراءات النظامية.

وتهيب النيابة بالجميع لاتباع الإجراءات النظامية للإبلاغ عن أي مخالفة، دون انتهاك الحياة الخاصة للأفراد، أو المساس بحقوقهم المكفولة نظامًا.

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02 مايو 2021 - 20 رمضان 1442 11:32 PM

النيابة العامة تستدعي شخصًا صوَّر ونشر مقطعًا لامرأة تبيع الخضار

عبدالله البرقاوي

الرياض

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استدعت النيابة العامة شخصًا؛ صوَّر ونشر مقطع فيديو لامرأة تقوم ببيع الخضار؛ للتحقيق معه، وتطبيق الإجراءات النظامية.

وتهيب النيابة بالجميع لاتباع الإجراءات النظامية للإبلاغ عن أي مخالفة، دون انتهاك الحياة الخاصة للأفراد، أو المساس بحقوقهم المكفولة نظامًا.

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