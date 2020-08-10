"أمانة عسير" تطلق مبادرة "بيئتنا مسؤولية الجميع" بحدائق أبها

بمشاركة 40 متطوعاً لتوعية الزوار بأهمية الحفاظ على النظافة

أطلقت أمانة منطقة عسير أعمال مبادرة "بيئتنا مسؤولية الجميع" بحدائق مدينة أبها بمشاركة 40 متطوع ومتطوعة.

وفي التفاصيل، أوضح الدكتور وليد الحميدي أن هذه المبادرة جاءت بناء على توجيه أمير المنطقة بهدف التوعية بأهمية الحفاظ على نظافة الحدائق للمساهمة في توعية الزوار بأهمية النظافة حفاظاً على المرافق العامة وصحة البيئة وضمان مجتمع حيوي.

وأشار "الحميدي" إلى أن هذه المبادرة ساهمت في تعزيز الوعي بأهمية المحافظة على نظافة الحدائق من خلال التواصل المباشر مع الزوار ومرتادي الحدائق. فيما تم توزيع كافة المتطوعين والمتطوعات على حدائق مدينة أبها وفق التنظيمات المعتمدة.