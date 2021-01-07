بعد رفع التخصيب.. وزير خارجية بريطانيا: يجب ألا تمتلك إيران أسلحة نووية أبداً

برلين وباريس ولندن قالوا إن قرار طهران ينطوي على مخاطر "كبيرة"

قال دومينيك راب، وزير خارجية بريطانيا، اليوم الأربعاء، إنه يجب ألا تمتلك إيران أسلحة نووية أبداً، فيما أكد بيان مشترك ألماني فرنسي بريطاني، الأربعاء، أن رفع إيران نسبة التخصيب يعرقل التوصل لاتفاق مع إدارة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، حسب العربية نت.

وفي التفاصيل، قالت الدول الثلاث إنها "قلقة للغاية" من شروع إيران في تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء 20 في المئة في الرابع من يناير، مضيفة :"نحث إيران بقوة على وقف تخصيب اليورانيوم بمعدل نقاء يصل إلى 20 في المئة دون تأخير"، حيث اعتبرت برلين وباريس ولندن أن قرار إيران المتعلق بالتخصيب ينطوي على مخاطر "كبيرة".

وأعلنت الحكومة الإيرانية، يوم الاثنين، أنها استأنفت تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء 20 بالمئة في منشأة نووية تحت الأرض، في انتهاك للاتفاق النووي المبرم في 2015 مع القوى الكبرى.

وفي وقت سابق الأربعاء، صرح المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي بأن إيران قادرة على تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل من 40% إلى 60%.

وأكد أن الإمكانية في مجال الصناعة النووية متوفرة في البلاد لإنتاج اليورانيوم المخصب والوصول لهذه النسبة، مشيراً إلى أن الأمر يرجع للبرلمان، والذي قرر زيادة نسبة التخصيب إلى 20% في منشأة فوردو.

وبدأت طهران إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20% منذ مساء الاثنين، وفق ما أكد كمالوندي، الثلاثاء.

وقال كمالوندي، في تصريحات للتلفزيون الرسمي: "قرابة الساعة السابعة (من مساء الاثنين، 15:30 بتوقيت غرينتش)، بلغنا مستوى 20%".

ونقلت وكالة أنباء "فارس" عن مساعد الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي قوله، إن إيران اتخذت قرارها للعيش (اقتصادياً) بدون الاتفاق النووي، مؤكداً أنه "لا تفاوض من جديد حول الاتفاق النووي ولا أي قضية أخرى خاصة بالصواريخ".



وأضاف: "إيران لن تقبل أي شرط لعودة أميركا إلى الاتفاق النووي ولا إضافة أي بند جديد له ما لم يتحول الاتفاق النووي إلى اتفاق ناجح لا يمكن التوقع حتى بالتفاوض حول قضايا أخرى. قواتنا المسلحة في جاهزية كاملة وجميع القواعد الأميركية في المنطقة مرصودة من قبلها"، مؤكداً أن إيران لم تتبادل الرسائل مع فريق جو بايدن.

وكان المتحدث باسم الحكومة، علي ربيعي، أكد لوكالة "مهر" شبه الرسمية، أن إيران استأنفت تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في المنشأة النووية تحت الأرض. وقال "قبل بضع دقائق، بدأت عملية إنتاج يورانيوم مخصب بنسبة 20% في مجمع فوردو للتخصيب".

كما أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الاثنين، قيام إيران برفع مستويات تخصيب اليورانيوم إلى 20%، وهو مستوى لم تصل إليه منذ اتفاق 2015 النووي مع القوى الكبرى.

