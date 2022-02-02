"السعودية" تعزز التعاون في مجال الاقتصاد الرقمي مع البحرين وفنلندا

خلال مؤتمر LEAP التقني الدولي الذي تحتضنه الرياض هذه الأيام

بحث وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة اليوم، مع وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في مملكة البحرين المهندس كمال أحمد، تعزيز أوجه التعاون بين البلدين في مجال الاقتصاد الرقمي، وفتح آفاق الاستثمار.

وأكد الاجتماع الذي جاء خلال مؤتمر LEAP التقني الدولي الذي تحتضنه هذه الأيام الرياض، دعم ريادة الأعمال الرقمية ودفع عجلة التنمية المستدامة والتقنية الخضراء.

كما بحث وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، مع وزير التعاون الإنمائي والتجارة الخارجية في فنلندا فيلي سكيناري، أوجه التعاون بين البلدين في مجال الاقتصاد الرقمي، وتحفيز الاستثمار التقني، ودعم ريادة الأعمال الرقمية.

وجرى خلال الاجتماع استعراض توجهات الوزارة الإستراتيجية الساعية إلى تمكّين المملكة رقمياً، وتنمية القدرات والمواهب الرقمية، وأكد الجانبان تعزيز التعاون بين المملكة وفنلندا وتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال.