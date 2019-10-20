"تعليم شقراء" تحتضن مهرجان الرياضة المدرسية الرابع للصغار بالقدم والسلة

يستمر 5 أيام.. و"الشبانة": ١٢ إدارة تعليمية تشارك في البطولة

تستضيف إدارة التعليم ‏في محافظة ‏شقراء، اليوم الأحد، مهرجان الرياضة المدرسية الرابع للصغار في كرة القدم وكرة السلة، والذي يستمر لمدة ٥ أيام.

ورحّب مدير التعليم في محافظة شقراء ‏الدكتور خالد بن محمد الشبانة بفِرَق إدارات التعليم المشاركة في مهرجان الرياضة المدرسية الرابع للصغار (المجموعة الأولى) والأساتذة المشرفين على الفِرَق المشاركة؛ متمنيًا للجميع مشاركات متميزة وتحقيق نتائج متقدمة في هذا المهرجان الرياضي، الذي يعكس مستوى الرياضة ‏المدرسية لدى أبنائنا الطلبة.

وقال الدكتور الشبانة: سيشارك في المهرجان ١٢ فريقًا من إدارات التعليم هي: (الرياض، ‏الأفلاج، الحوطة الحريق، الخرج، الدوادمي، الزلفي، عنيزة، الغاط، القويعية، المجمعة، المذنب، وادي الدواسر).

وأضاف: "ستقام مباريات ‏كرة القدم على ملاعب المعسكر الكشفي ومباريات كرة السلة، وستقام في الصالة الرياضية متعددة الأغراض في أشيقر".

وأكد الشبانة أن إدارة ‏التعليم أتمت كل الاستعدادات الخاصة بالبطولة، من خلال تهيئة جميع الإمكانات وتوفير السكن والمواصلات للمشاركين، إضافة للاستعداد المبكر في النواحي التنظيمية والإشرافية؛ لضمان نجاح البطولة وتحقيقها للأهداف المرسومة لها.