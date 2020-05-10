تنبيه متقدم للعاصمة.. أمطار رعدية ورياح نشطة تتواصل حتى غد

الأرصاد: تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وتشمل عدة محافظات

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا متقدمًا لمنطقة الرياض من حالة أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية، وتؤدي إلى تدن في الرؤية الأفقية بدأت الساعة الحادية عشرة، وتتواصل حتى يوم غد الاثنين للساعة الحادية عشرة ليلًا، وتشمل الخرج والدرعية والدوادمي والرين والزلفي والعاصمة والغاط وحريملاء والمزاحمية ورماح وضرما.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الرياض أمطار رعدية

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10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441 09:34 PM

الأرصاد: تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وتشمل عدة محافظات

تنبيه متقدم للعاصمة.. أمطار رعدية ورياح نشطة تتواصل حتى غد

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا متقدمًا لمنطقة الرياض من حالة أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية، وتؤدي إلى تدن في الرؤية الأفقية بدأت الساعة الحادية عشرة، وتتواصل حتى يوم غد الاثنين للساعة الحادية عشرة ليلًا، وتشمل الخرج والدرعية والدوادمي والرين والزلفي والعاصمة والغاط وحريملاء والمزاحمية ورماح وضرما.

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