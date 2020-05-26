الإجابة بالسلاح الأقوى.. هل يمكن لاحترازات "كورونا" المشددة أن تعود؟

فيما جاءت القرارات الملكية لتزرع مساحة كبيرة من التفاؤل بقرب زوال الوباء

جاءت القرارات الملكية لتزرع مساحة كبيرة من التفاؤل بقرب زوال الوباء، الذي جثم على قلب العالم منذ مطلع العام الميلادي 2020م ولا يزال.

ورغم هذا التفاؤل إلا أن انخفاض عدد الحالات النشطة لا يعني أن المرحلة الحالية آمنة؛ بل هي مرحلة الالتزام بالعادات الصحية لاستمرار انخفاض الحالات.

وستخضع المرحلة القادمة للتقييم الصحي المستمر، والعودة لتشديد الاحترازات واردة بناء على التقييم؛ حيث يمثل المؤشر الأساسي في التقييم هو عدد الحالات الحرجة التي إذا زادت سيتم إعادة تطبيق الاحترازات المشددة مرة أخرى.

لذلك من المهم أن يتعاون المواطنون والمقيمون من خلال اتباع التعليمات من الجهات المعنية التي تُعَد السلاح الأقوى لمواجهة الفيروس في مختلف مناطق المملكة، والحرص على غسل اليدين بالماء والصابون هو أهم وسيلة للوقاية من "كورونا"، كما يجب على الجميع تغطية الفم والأنف عند الخروج بالكمامة القماشية.