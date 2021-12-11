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في حالة تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية تستمر حتى ٥ عصراً

"الأرصاد" ينبّه: رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والعلا والمهد واليتمة وخيبر ووادي الفرع، تستمر حتى الساعة الـ ٥ عصراً.