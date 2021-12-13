أمانة عامل بلدية الوجه تعيد ممتلكات ثمينة لسيدة.. والبلدية تكرمه بشكر ومبلغ مالي

عثر عليها أثناء عمله

عثر عامل نظافة يعمل في بلدية الوجه على محفظة مفقودة لسيدة بالمحافظة، وذلك أثناء عمله تحتوي على ممتلكات ثمينة، وقام مبادراً بتسليمها لأصحابها في مبادرة نشرتها بلدية المحافظة عبر حسابها بموقع التواصل "تويتر".

من جهته، كرّم رئيس بلدية محافظة الوجه المهندس أحمد بن عبيدالله البلوي، العامل محمد نايف علي مياه أحد منسوبي قسم النظافة بالبلدية بشهادة شكر ومبلغ مالي؛ نظير أمانته.