بمشاركة الوحدة.. البطولة العربية لليد تنطلق غداً

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة اليد بنادي الوحدة إلى العاصمة الأردنية عَمّان للمشاركة في منافسات بطولة الأمير فيصل بن فهد العربية الـ 35 للأندية أبطال الدوري للرجال، التي تنطلق منافساتها غداً الاثنين على صالة الأميرة سمية، وتستمر حتى الثالث من أكتوبر المقبل، بمشاركة ثمانية أندية تم توزيعها على مجموعتين.

ووضعت القرعة التي جرت مراسمها أمس بالأردن ممثل السعودية نادي الوحدة ضمن المجموعة الأولى بجوار فرق برقان الكويتي والغرافة القطري والمجمع البترولي الجزائري، بينما ضمت المجموعة الثانية فرق الترجي التونسي والكويت الكويتي وقطر القطري ورجاء أغادير المغربي.

وسيبدأ الوحدة مشاركته في البطولة غداً بمواجهة المجمع البترولي ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة العربية التي ستفتتح بحضور رئيس الاتحادين السعودي والعربي لكرة اليد محمد المنيع، ويلتقي في مباراة الافتتاح فريقا الكويت الكويتي وقطر القطري ويتواجه الترجي التونسي مع رجاء اكادير المغربي، وفي المواجهة الأخيرة لليوم الأول يلعب الغرافة القطري مع برقان الكويتي.