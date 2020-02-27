روسيا راضية جداً بتعاونها مع السعودية وتريد مواصلته

"نوفاك" أشار إلى أن البلدين لديهما مشروعات مشتركة

ذكر وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم (الخميس)، أن روسيا راضية جدًا بتعاونها مع السعودية وتريد مواصلته، في إطار تحالف أوبك والمنتجين من خارجها، وكذلك بشكل ثنائي.

وأشار "نوفاك" إلى أن البلدين على الصعيد الثنائي لديهما الكثير من المشروعات المشتركة، وفقاً لـ"رويترز".

وبين الوزير الروسي أن بلاده متمسكة بتوقعها السابق لضرر محتمل على الطلب العالمي؛ بسبب تفشي فيروس كورونا في الصين وغيرها.

وأضاف أن التقديرات قد تتغير في ضوء انتشار الفيروس في أوروبا.