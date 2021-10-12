رؤساء أجهزة الزكاة بمجلس التعاون يعقدون اجتماعهم الـ 16

ناقشوا مسابقة مجلس التعاون للبحوث والأعمال الإبداعية

عقد رؤساء الأجهزة المسؤولة عن الزكاة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، اجتماعهم الـ "16"، عبر الاتصال المرئي.

وشهد الاجتماع مناقشة عددٍ من المواضيع ذات الاهتمام الخليجي المشترك، بوصفها مشروع الخطة الإستراتيجية المشتركة الاسترشادية لخدمة دافعي ومستحقي الزكاة، ومسابقة مجلس التعاون للبحوث والأعمال الإبداعية والتطوعية في مجال الزكاة والتميز الوظيفي.