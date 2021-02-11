"التحالف": اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المملكة

استهدف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية

صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- مساء اليوم (الخميس) من اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة

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11 فبراير 2021 - 29 جمادى الآخر 1442 10:49 PM

استهدف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية

"التحالف": اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المملكة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- مساء اليوم (الخميس) من اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

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قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة

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