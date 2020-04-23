"الأسمري" للمرتبة التاسعة بـ"الشؤون الإسلامية"

يتلقى شايع بن محمد الأسمري التهاني والتبريكات بمناسبة ترقيته للمرتبة التاسعة على وظيفة سكرتير عام بديوان وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

ويعد "الأسمري" من الكفاءات الوطنية المتميزة كما اشتهر بدماثة خلقة وتفانيه وإخلاصه بالعمل الإداري خدمة للدين والمليك والوطن.

و"سبق" تتقدم بالتهنئة المقرونة بالدعاء الصادق "للأسمري" بالتوفيق، متمنية له مزيدًا من التقدم والنجاح.