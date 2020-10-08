





1

في أعلى حصيلة يومية منذ 12 أبريل

إيطاليا: تسجيل 4458 إصابة جديدة و22 وفاة بكورونا

216

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية اليوم الخميس تسجيل 4458 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية منذ 12 أبريل المنصرم.

ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس في عموم البلاد إلى 338398.

كما سجلت السلطات الصحية 22 وفاة بمرض "كوفيد 19" في الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 36083.

وعلى الرغم من ارتفاع عدد الحالات في إيطاليا خلال الأسابيع الأخيرة، إلا أن مؤشرات فيروس كورونا هناك أقل بشكل ملموس منها في دول أوروبية أخرى مثل فرنسا وبريطانيا.