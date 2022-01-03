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"أبو عتيق": أحد مكونات المنظومة الاستثمارية المتكاملة لوجهة "مسار".. و"الحبيب": سيكون مَعلمًا مضيئًا

شراكة استراتيجية بين "أم القرى للتنمية" و"هامات" بقيمة 2.7 مليار ريال لتطوير وتشغيل أكبر مول بمكة

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وقَّعت شركة أم القرى للتنمية والإعمار، مالك ومنفِّذ وجهة "مسار" بمكة المكرمة، بالشراكة مع شركة هامات القابضة، الرائدة في صناعة العقارات التجارية على مستوى السعودية، شراكة استراتيجية بين الطرفين لتطوير وتشغيل أكبر مول في مكة المكرمة (مسار مول)، بحجم استثمار يصل إلى 2.7 مليار ريال، ويعد أحد أهم عناصر المشروع التنموي الكبير الأول بمكة المكرمة كوجهة حضرية واستثمارية للمئة عام المقبلة.



الاتفاقية وقّعها ياسر أبو عتيق، الرئيس التنفيذي لشركة أم القرى للتنمية والإعمار، والمهندس صالح الحبيب رئيس مجلس إدارة شركة هامات القابضة، وتنص على تطوير منشآت ومرافق "مسار مول"، وستخلق العديد من الفرص الوظيفية المباشرة وغير المباشرة. ومن المقرر أن تنتهي أعمال تطوير المول خلال عام 2026م.



وأعرب ياسر أبو عتيق عن اعتزازه بالشراكة مع هامات القابضة التي تعد من أبرز الشركات في مجال التطوير والتشغيل العقاري في السعودية. وتعتبر الشراكة من أهم الشراكات التي ستخلق قيمة مضافة للمشروع ولمنطقة مكة المكرمة بشكل عام.



وأوضح "أبو عتيق" أن اختيار الشركة ذلك المشروع الحيوي جاء استنادًا إلى خبراتها الطويلة في تطوير وإدارة وتشغيل مجموعة من أفضل مراكز التسوق ذات المعايير العالمية في مختلف مناطق السعودية.



وأشار "أبو عتيق" إلى أن المول الجديد يعد أحد مكونات المنظومة الاستثمارية المتكاملة التي تتمتع بها الوجهة، وتُعتبر من أبرز الركائز الاستراتيجية لوجهة "مسار" التي تجعلها جاذبة ومحركة للاستثمار طويل المدى، الذي بدوره يساهم في بناء قاعدة استثمارية جديدة، تضيف للناتج المحلي لمدينة مكة المكرمة، وتدعم مستهدفات رؤية 2030 باستقطاب أكثر من 30 مليون زائر بحلول عام 2030م.



ومن المقرر أن يتم تطوير "مسار مول" على أرض مساحتها 71 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن يوفر مساحات تسوُّق تزيد على 130 ألف متر مربع، مناسبة لمختلف النشاطات.



ويتميز المول بموقعه الاستراتيجي على المدخل الغربي لوجهة "مسار" مقابل محطة قطار الحرمين؛ ما يمنح رواده سهولة الوصول عن طريق الدائري الثالث وطريقَي الملك عبدالعزيز الشمالي والجنوبي.



ويمتاز المول بالعديد من المواصفات والتجهيزات المتقدمة التي تعكس قيمة استثنائية للاستثمار، وترسي آفاقًا فريدة في صناعة التسوق والترفيه في السعودية.



من جهته، أكد المهندس صالح الحبيب سعادته بالشراكة مع شركة أم القرى للتنمية والإعمار، والمساهمة في تطوير وجهة "مسار" التي تعد من المشاريع التنموية العملاقة التي تجسد طموحات القيادة الرشيدة، وسيكون من شأنها إثراء الجانبين الاقتصادي والاجتماعي لمكة المكرمة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الرؤية السديدة 2030، خاصة فيما يتعلق بتنويع الاقتصاد الوطني، وزيادة الفرص المتاحة للمستثمرين من داخل وخارج السعودية.



وأوضح المهندس صالح الحبيب أن "هامات القابضة" ستسخِّر معرفتها المتعمقة في إدارة وتطوير مراكزها التجارية في تطوير مسار مول وفقًا لأعلى المعايير العالمية المعتمدة في هذا المجال.



وأضاف: "نعتز بالأماكن التي أنشأناها على مر السنين، وأصبحت الوجهة المفضلة للتجار والعملاء على حد سواء. ومسار مول سيكون مَعلما مضيئًا في مكة المكرمة عند اكتماله بإذن الله".



وتُعد وجهة "مسار" وجهة عصرية ذات رؤية تنموية واستثمارية، وستشكل عند انتهائها مَعلمًا عصريًّا متعدد الإمكانات والمميزات، وستسهم في تعزيز جودة حياة الإنسان من أهالي مكة وضيوفها، وستقدم منظومة متكاملة متنوعة، تستقطب الاستثمار في عدد من القطاعات الأساسية، مدعومة بجودة مرافقها وخدماتها؛ لتجعل مكة المكرمة وجهة جاذبة ومحركة للاستثمار طويل المدى.