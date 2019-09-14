متحدث "التعليم الجامعي" يوضح: إلغاء بعض التخصصات "غير دقيق"

عبر حسابه الرسمي في منصة التواصل "تويتر"

نفى المتحدث باسم التعليم الجامعي "طارق الأحمري" ما يُتداول حول إلغاء بعض التخصصات الجامعية، واصفًا ذلك بأنه "غير دقيق".

وقال "الأحمري" في تغريدة، نشرها عبر حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي "تويتر": ‏"تود وزارة التعليم التشديد على أن ما نُشر حول إلغاء بعض التخصصات الجامعية غير دقيق".

وأضاف: "الوزارة تسعى لترشيد القبول في التخصصات المتكدسة، وتوسيع القبول في التخصصات المطلوبة لسوق العمل بما ينسجم مع رؤية السعودية ٢٠٣٠".