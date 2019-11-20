رائدات أعمال لـ"سبق": وضعنا بصمات مميزة عربياً وعالمياً

خلال ملتقى سيدات الأعمال الـ19

انطلق، مساء أمس، ملتقى سيدات الأعمال الـ19 المقام في قاعة الخزامى للمناسبات والمؤتمرات بالرياض، تزامناً مع اليوم العالمي لرائدات الأعمال.

ويسلط الملتقى الضوء على القطاع المحلي لريادة الأعمال النسائية، وإبراز قصص النجاح، وتعزيز دور التمكين والدعم التحفيزي المقدم لرائدات الأعمال السعوديات.

وتضمّن الملتقى برنامجاً داخلياً بدأ باستقبال المدعوات تلاها كلمة الراعي الرسمي، ثم ألقت السيدة الجوهرة الوسيمر، كلمة رحبت فيها بالحضور وأشادت بدور رائدات الأعمال في تنمية المجتمع السعودي وازدهاره.

كما ألقت منال خان كلمة الشريك الاستراتيجي "وحدات متكاملة"، تلاها جلسة حوارية بعنوان "الفرص الاستثمارية للمنشآت النسائية برؤية 2030" مع نخبة من سيدات أعمال سعوديات، ضمت السيدة الجوهرة المجلي، ولمى التميمي، وأمل التركي، وجهير النويرة، وهند الشهري، وسلافة جبرتي، وماجدة الكناني، تضمنت مناقشات حول تنمية المهارات وكيفية إنشاء مشاريع ريادية وتجاوز الصعاب التي تعترض كل مشروع في بداية افتتاحه.

وعلى هامش الملتقى قالت المدير التنفيذي لشركة وسم للمعارض والمؤامرات، رائدة الأعمال بدرية العمار لـ"سبق": "يهدف ملتقى سيدات الأعمال إلى تشجيع رائدات الأعمال الدخول إلى المشاريع، وإيجاد فرص استثمارية، لتنمية المجتمع وازدهار الاقتصاد".

وعن دورها تقول: "نقدم خدمات استشارية لرائدات الأعمال من خلال حاضنات ومسرعات الأعمال، وأنا كشريك في مبادرة (عضيد)، أقدم خدمات مختلفة للمشاريع الناشئة من ناحية التقديم والاستشارات والاحتضان، وتأسيس المشروع وخدمات استشارية واقتصادية ومالية وتسويقية".

وتشير إلى أن السعودية ستكون مصدرة لرائدات الأعمال، حيث تعمل سيدات يصنعون براندات للعالمية، واستطعن أن يضعن بصمة عربية وعالمية.

من جهة أخرى، قالت الاستشارية في دراسة الجدوى والمدربة المعتمدة ندى الطيار، في تصريحات لـ"سبق": "الحمد الله اليوم تحقق حلمي، وطبقت فكرتي على أرض الواقع، عبر تدشين كتابي الذي يتناول قصة نجاح ٥٠ سيدة أعمال سعودية".

وتابعت: "في يناير من عام ٢٠١٩م قررت أن أبدأ مشواري مع هذا الكتاب، كان شغفي وحلمي أن أنجح، وبالفعل انطلقت للبحث عن سيدات أعمال، وكان هدفي الأول تعريف العالم بإنجازات المرأة السعودية وما وصلت إليه الآن".

‏وأضافت: "أما هدفي الثاني هو أن يكون هذا الكتاب مصدر إلهام لكل امرأة سعودية، فأثناء رحلة البحث فوجئت بعدد كبير جداً من سيدات الأعمال، وبدأت بمراسلتهن واحدة تلو الأخرى، والحمد لله وجدت أن غالبيتهن كن مؤيدات للفكرة، وبدأن بسرد قصصهن عليّ، وبعضهن قابلتهن، وبعضهن الآخر أرسلنها كملف، والبعض كمقاطع صوتية".

وفي ختام الملتقى، تم عرض فيديو عن إطلاق مبادرة داعمة لسيدات الأعمال، وشكر وتكريم جميع المشاركات والجهات الراعية بواسطة المستشارة والمشرفة العامة للفعالية منال خان، مع الراعي الرسمي الأستاذة الجوهرة الوسيمر.