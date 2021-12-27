سحب ممطرة وضباب وأتربة.. تنبيهات "الأرصاد" تتواصل و"المرور" يتفاعل

حالات متباينة في عسير ومكة المكرّمة وجازان تتواصل حتى مساء اليوم

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً عن تكوُّن رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية، على محافظتَي بيشة وتثليث والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 5 مساءً.

كما أصدر المركز تنبيهاً، بشأن حالة الطقس المتوقعة على منطقة مكة المكرّمة في تقريره الصادر عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-.

وتضمن التنبيه تكوُّن ضباب يشمل تأثيره تدنياً في مدى الرؤية الأفقية على محافظات: الطائف، والشفا، والهدا، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة الثانية ظهراً، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

وأهابت إدارة المرور بقائدي المركبات توخي الحيطة والحذر والتزام السرعات المحدّدة في الطرقات، متمنية السلامة للجميع.

ونبّه المركز اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على مدينة جيزان، ومحافظة جزر فرسان.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 12 مساءً.