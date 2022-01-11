"الصحة": تسجيل 4652 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 2051 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 11 يناير 2022، تسجيل 4652 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 588183 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 2051 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 549558 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8897 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 190 حالة.