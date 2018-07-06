بعد تغريدات عُدت مسيئة.. "التعليم": "أبو سليمان" لا ترتبط بنا ولا بمكتب "الرؤية"

في تأكيد لمتحدث الوزارة نفى فيه توظيفها وقال: قدمت فكرة تطوير كغيرها والتقت فريقًا

قال المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي: إن وزارة التعليم تستقبل العديد من المواطنين والمواطنات لعرض أفكار ورؤى تطويرية، وقد قدمت منى أبو سليمان فكرة تعليمية والتقت فريقاً من مكتب تحقيق الرؤية في وزارة التعليم لعرضها فقط، ولا ترتبط بوزارة التعليم ولا مكتب تحقيق الرؤية بأي صفة.



وجاء ذلك بعد انتقاد واسع وتباين في الآراء من مغردين لوزارة التعليم نتيجة انتشار معلومات عن توظيفها بمكتب تحقيق الرؤية؛ وهو الأمر الذي نفاه "العصيمي"، فيما نشر المغردون تغريدات لمنى أبو سليمان واعتبروها مسيئة.