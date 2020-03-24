"المسند" عن طقس الثلاثاء: استقرار عام وزخات مطرية متفرقة

قال: قد تتشكل السحب العابرة فوق حائل والجوف وعسير

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن حالة استقرار عام تسود أجواء المملكة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": بوجه عام استقرار جوي عام، وقد تتشكل السحب العابرة فوق #حائل #الجوف #الحدود_الشمالية #عسير، و(قد) تسقط منها زخات مطرية متفرقة.