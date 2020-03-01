"تعليم جازان" يطلق فعاليات الأسبوع الوطني للموهبة والإبداع

يتضمن برامج ومعارض علمية وتجارب من الميدان

انطلقت اليوم فعاليات الاحتفاء بأسبوع «الموهبة والإبداع» بتعليم جازان والذي يأتي متزامناً مع اليوم الخليجي للموهبة والإبداع وذلك عبر عدد من المسابقات والورش والعروض بمقر المتوسطة الرابعة بمدينة جيزان.



وأوضحت مديرة إدارة الموهوبات الأستاذة وداد سوادي أن الاحتفاء بأسبوع الموهبة والإبداع يأتي من منطلق حرص الإدارة على نشر ثقافة الموهبة والإبداع من خلال العديد من الفعاليات المتنوعة التي تستمر لمدة أسبوع وتستهدف المدرسة والأسرة والطالبات لنشر ثقافة الموهبة والإبداع في المدرسة والمجتمع المحلي بهدف زيادة وعيهم بأهمية رعاية الموهوبين وتقديم الدعم لهم.



يذكر أن فعاليات أسبوع الموهبة ستتنوع بين البرامج الإذاعية والورش التدريبية والبرامج التفاعلية الإثرائية وبرامج ومسابقات علمية وزيارات وتجارب من الميدان ومعارض علمية ولقاءات تقدم ثقافة الموهبة كمنهج تعليمي يعمل على تحسين جودة الحياة التعليمية