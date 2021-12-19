"القحطاني" يحقق ذهبية آسيا للكاراتيه بكازاخستان

تُلعب غدًا منافسات درجة الأولمبي

واصل المنتخب السعودي للكاراتيه حصد الميداليات في ثاني أيام مشاركته في البطولة الآسيوية "19" للناشئين والشباب والـ"17" تحت 21 سنة وللكبار، بكازاخستان، برصيد 10 ميداليات.

وتمكن لاعب المنتخب لدرجة الشباب سلطان القحطاني، من الحصول على الميدالية الذهبية والمركز الأول لمنافسات القتال تحت وزن 55 ك.

فيما حقق اللاعب عبد الرحمن هجرسي الميدالية البرونزية في منافسات القتال تحت وزن 76 ك.

كما حقق اللاعب عمر البخيت الميدالية البرونزية لمنافسات القتال فوق وزن 76 ك، وتمكن اللاعب علي مقري من الحصول على الميدالية البرونزية لمنافسات القتال تحت وزن 61 ك.

وستُلعب غدًا الاثنين، منافسات درجة الأولمبي من البطولة ذاتها.