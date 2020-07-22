انخفاض سعر نفط خام القياس العالمي "برنت"

وسط مخاوف من موجة انتشار ثانية لـ"كورونا"

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي برنت، للعقود الآجلة، بعد صدور بيانات اليوم، تشير إلى زيادة المخزون الأمريكي أكثر من التوقعات، إضافة إلى تراجع الطلب هناك، وسط مخاوف من موجة انتشار ثانية لفيروس كورونا.

وتراجع مزيج برنت صباح اليوم بمقدار 0.18 بنسًا؛ مما يعادل 0.41% عند 43.76 دولارًا أمريكيًّا للبرميل.

كما تراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 0.9% أو ما يعادل 39 سنتًا، عند 41.53 دولارًا أمريكيًّا للبرميل.