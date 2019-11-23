"المسابقات": رفع أندية أبطال آسيا لـ40 فريقاً.. والبطل يتأهل تلقائياً

قررت لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اعتماد تحقيق المزيد من التطوير في بطولة دوري أبطال آسيا، التي تُعتبر بالفعل من ضمن أبرز مسابقات الأندية في العالم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم السبت في العاصمة اليابانية طوكيو، وذلك قبيل إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019 بين أوراوا ريد دايموندز الياباني والهلال السعودي.

وخلال الاجتماع صادقت اللجنة أيضاً على اعتماد خطوة لتطوير مسابقات المنتخبات الوطنية، وفق إطار الرؤية والمهمة في الاتحاد لجعل كرة القدم الرياضة الأولى في القارة، حيث تقرر استحداث أسبوع كرة القدم في الدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022 في قطر.

وعقدت لجنة المسابقات اجتماعها الثاني للدورة 2019 - 2023 برئاسة الدكتور تان كووك توان، حيث تم الاطلاع على مقترح توسيع دوري أبطال آسيا لتضم 40 نادياً، وبحيث يرتفع عدد الاتحادات الوطنية المشاركة فيها من 12 إلى 20، تعبيراً عن مبدأ الشمولية والإدماج في الاتحاد القاري.

وحسب النظام الجديد فإن عدد مقاعد أفضل 6 اتحادات وطنية في التصنيف من كل منطقة سيبقى على حاله دون تغيير، ولكن سيتم منح مقاعد إضافية للاتحادات الوطنية المصنفة من 7 إلى 10، وسوف يتم استحداث مجموعة جديدة إضافية في كل منطقة من غرب وشرق آسيا ابتداء من نسخة 2021.

كما أوصت اللجنة أنه في حالة عدم نجاح الفريق الفائز بلقب دوري أبطال آسيا، بالحصول على مقعد للنسخة التالية من خلال الدوري المحلي، فإنه يحصل على مقعد في الأدوار التمهيدية للبطولة.

وبخصوص المنتخبات الـ12 المتأهلة إلى الدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022، فقد قررت اللجنة إقامة المباريات بأيام مختلفة خلال فترة المباريات الدولية، وذلك لضمان مواصلة تطوير وانتشار اللعبة. حيث تقام مباريات المجموعة الأولى يومي الخميس والاثنين، ومباريات المجموعة الثانية يومي الجمعة والثلاثاء.