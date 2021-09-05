"أمانة الرياض": استجابة عاجلة لبلاغات المركبات المهملة.. و"الإزالة" بعد 10 أيام

نشرت فيديو توضيحياً لآلية تلقي البلاغ والتعامل معه عبر الرقم 940

يستجيب مركز أمان منطقة الرياض 940 بشكلٍ مستمرٍ وسريعٍ لبلاغات المركبات المهملة.

واستعرضت الأمانة في فيديو توضيحي على تويتر طريقة تلقي بلاغات السيارات المهملة وكيفية التعامل مع البلاغات ومباشرة السيارات المهملة ووضع العلامات التحذيرية عليها ورفع وإزالة المستمرة منها بعد انقضاء مهلة الأيام العشرة المسموح بها بعد التحذير.