وصول 528576 حاجاً إلى المدينة المنوّرة

352 ألفاً منهم غادروا متوجّهين إلى مكة

بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنوّرة حتى يوم أمس، 528576 حاجاً، وفقاً للإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج التي تصدرها لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنوّرة.

وأظهرت الإحصائية أن 351889 حاجاً غادروا المدينة المنوّرة متوجّهين إلى مكة المكرّمة خلال الفترة الماضية من موسم الحج هذا العام, فيما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنوّرة، أمس، 176660 حاجاً.