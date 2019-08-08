2.6 مليار.. #حساب_المواطن يعلن تفاصيل الدفعة 21 ومبلغ التعويضات

أودعت اليوم لـ12.5 مليون مستفيد وتابع شملهم دعم البرنامج لشهر أغسطس

كشف برنامج #حساب_المواطن عن تفاصيل من الدفعة الـ21 الذي بدأ إيداعها اليوم، مبيناً أن المبالغ المودعة بلغت 2.6 مليار ريال لـ12.5 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في البرنامج لشهر أغسطس.

وأوضح البرنامج أن مبالغ تعويضات الدفعة السابقة بلغت 14.5 مليون ريال.

ويواصل برنامج حساب المواطن إيداع الدعم المخصص لشهر أغسطس، والذي بدأ خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس وذلك قبل يومين من الموعد المقرر شهرياً وهو اليوم العاشر من كل شهر بمناسة عيد الأضحى.

وقال البرنامج إن الإيداع للمستفيدين المكتملة طلباتهم، وسيستمر حتى نهاية اليوم الخميس بإذن الله.