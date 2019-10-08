لقطة إبداعية تثير الإعجاب .. هكذا أضاءت البروق جبل النور مساءً

توثيق للمصوّر "الهذلي" يرسم معانقة تزامن هطولات الأمس الغزيرة

وثّق المصوّر "محمد الهذلي"؛ في لقطة إبداعية جميلة، وميض البروق التي أضاءت جبل النور بمكة المكرّمة، مساء أمس، خلال الأمطار التي هطلت على العاصمة المقدّسة.

وكشف "الهذلي"؛ أنه التقط الصور التي لاقت رواجاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي؛ عند الساعة 45 : 5 مساءً من يوم أمس، بالتحديد من ساحة العدل المحاذية لجبل النور.

وأظهرت صور البروق وهي تعانق جبل النور منظراً بديعاً أضاءت معه الجبل ومحيطه تزامناً مع الأمطار الغزيرة التي هطلت مساء أمس، على أجزاءٍ عدة من العاصمة المقدّسة.

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08 أكتوبر 2019 - 9 صفر 1441 09:42 AM

توثيق للمصوّر "الهذلي" يرسم معانقة تزامن هطولات الأمس الغزيرة

لقطة إبداعية تثير الإعجاب .. هكذا أضاءت البروق جبل النور مساءً

عبدالرزاق البجالي

مكة المكرمة

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وثّق المصوّر "محمد الهذلي"؛ في لقطة إبداعية جميلة، وميض البروق التي أضاءت جبل النور بمكة المكرّمة، مساء أمس، خلال الأمطار التي هطلت على العاصمة المقدّسة.

وكشف "الهذلي"؛ أنه التقط الصور التي لاقت رواجاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي؛ عند الساعة 45 : 5 مساءً من يوم أمس، بالتحديد من ساحة العدل المحاذية لجبل النور.

وأظهرت صور البروق وهي تعانق جبل النور منظراً بديعاً أضاءت معه الجبل ومحيطه تزامناً مع الأمطار الغزيرة التي هطلت مساء أمس، على أجزاءٍ عدة من العاصمة المقدّسة.

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